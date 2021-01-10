اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 06:06 م
خالد صلاح
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نيجيريا تلقى القبض على 1400 مهاجر غير شرعى فى عملية حدودية

الأحد، 10 يناير 2021 05:01 م
نيجيريا تلقى القبض على 1400 مهاجر غير شرعى فى عملية حدودية الشرطة النيجيرية
أ ش أ

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قالت الحكومة النيجيرية، اليوم الأحد، إن السلطات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 1400 مهاجر غير شرعي، وضبطت مجموعة متنوعة من المواد والسلع الغذائية الإستراتيجية والمعدات والمركبات، في عملية لتأمين حدودها ضد أنشطة التهريب.
وأوضحت إن عملية تأمين الحدود هي عملية ممتدة منذ أغسطس 2019، وأطلق عليها "عملية الاستجابة السريعة"، والتي شملت إغلاق جزئي على الحدود مع دولتي بنين والنيجر.
وأشارت إلى أن "عملية الاستجابة السريعة" تشارك فيها الدول الثلاث، في محاولة للحد من أنشطة التهريب الضخمة، لاسيما تهريب السلع الاستراتيجية التي تتكلف فاتورة إستيرادها 4 مليارات دولار.


نيجيريا

هجرة غير شرعية

الشرطة النيجيرية

مهاجرون غير شرعيين

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