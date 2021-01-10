نقل 333 طن مخلفات قمامة من مصنع تدوير المحلة إلى مدينة السادات

يذكر أن الحملة بدأت منذ اسبوعين حيث تم نقل 1166 طن قمامة من المحلة خلال الأسطول الموحد لمحافظة الغربية لنقل تجمعات القمامة إلى المدفن الصحي بالسادات و تاتى هذه الأعمال بالتزامن مع أعمال التطوير التي يشهدها المصنع ومنها تركيب خط فرز جديد مع تطوير الخطوط القديمة و رفع كفاءتها و من المنتظر أن تكون قدرة المصنع الاستيعابية بعد أعمال التطوير تدوير 1200 طن قمامة يوميا، مما سيساعد علي استيعاب جميع ناتج القمامه اليومي وسوف يساعد علي الارتقاء بمنظومة النظافة في المحلة.