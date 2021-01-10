نقل 333 طن مخلفات قمامة من مصنع تدوير المحلة إلى مدينة السادات

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال نقل القمامة من مصنع تدوير القمامة بالمحلة من خلال الأسطول الموحد من مصنع تدوير إلى مدينة السادات، حيث تم نقل 333 طن من المخلفات وذلك خلال اعمال اليوم الرابع والخامس بالحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة من مصنع تدوير المحلة.
يذكر أن الحملة بدأت منذ اسبوعين حيث تم نقل 1166 طن قمامة من المحلة خلال الأسطول الموحد لمحافظة الغربية لنقل تجمعات القمامة إلى المدفن الصحي بالسادات و تاتى هذه الأعمال بالتزامن مع أعمال التطوير التي يشهدها المصنع ومنها تركيب خط فرز جديد مع تطوير الخطوط القديمة و رفع كفاءتها و من المنتظر أن تكون قدرة المصنع الاستيعابية بعد أعمال التطوير تدوير 1200 طن قمامة يوميا، مما سيساعد علي استيعاب جميع ناتج القمامه اليومي وسوف يساعد علي الارتقاء بمنظومة النظافة في المحلة.
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