نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح السوق المتطور بحى ثالث

الإسماعيلية - السيد فلاح

افتتح المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية واللواء عادل الألفي، رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة السوق المتطور للخضر والفاكهة بحي ثالث، فى إطار أستكمال خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة كافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة وتوابعها والقضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين وإنشاء سوق حضاري لخدمة أهالي الإسماعيلية والحفاظ علي المظهر الجمالي للمحافظة

وكان محافظ الإسماعيلية قد أعطي توجيهاته برفع كفاءة السوق و تطويره لإنشاء سوق حضاري يضم الباعة الجائلين للقضاء علي العشوائيات ويضم عدد 42 فرشًا و2 دورة مياة وذلك بعد حصر الباعة الجائلين بنطاق حي ثالث مع وجود البديل في حالة زيادة الأعداد.

ونقل نائب محافظ الإسماعيلية تحيات محافظ الإسماعيلية للباعة لتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية وتقنين أوضاعهم ونقلهم إلي السوق التي تم أعادة تأهيله لهم.

وأشاد الباعة والمواطنين بالجهد المبذول من كافة الأجهزة التنفيذية لأعادة تأهيل السوق ليصبح سوق حضاري تقنن فيه أوضاعهم القانونية ويخدم أهالي المنطقة ويحفاظ علي المظهر الحضاري و الجمالي للمحافظة.