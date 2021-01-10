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مقتل شرطى خلال احتجاجات فى محافظة ذى قار العراقية بين متظاهرين وقوات الأمن

الأحد، 10 يناير 2021 04:46 م
مقتل شرطى خلال احتجاجات فى محافظة ذى قار العراقية بين متظاهرين وقوات الأمن العراق
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل شرطى خلال احتجاجات فى محافظة ذى قار العراقية بين متظاهرين وقوات الأمن.

 

وفى وقت سابق ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لعصابات "داعش" فى محافظة صلاح الدين شمالى البلاد.

 

وذكر بيان للاستخبارات - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - أن مفارز وكالة الاستخبارات فى صلاح الدين قبضت على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)؛ لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابى عملوا بما يسمى قاطع سامراء، موضحا أنهم اعترفوا باشتراكهم فى عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.


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