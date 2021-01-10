معاون محافظ بنى سويف يتابع الإجراءات الاحترازية بالمصالح الحكومية.. صور

بنى سويف هانى فتحى

قام محمد جبر معاون محافظ بنى سويف بتفقد المديرية المالية والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والإدارة الهندسية والمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك لمتابعة التزام العاملين بتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات، وتم التنبيه بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها حرصا على صحة وسلامة العاملين والمترددين علي تلك الجهات.

وأشار معاون المحافظ، إلى تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة التزام العاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمي الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقار العمل، ومنع التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية، مع إلزام كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يضمن كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن المحافظ قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري ،والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.















