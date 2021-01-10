مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 10 رحلات سياحية خلال الأسبوع الجارى

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستعد مطار مرسى علم الدولي، لاستقبال 10 رحلات طيران خلال الأسبوع الجاري، وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب من عدة دول مختلفة، بينها 5 رحلات من بولندا ورحلتين من التشيك ورحلتين من أوكرانيا ورحلة واحدة من سويسرا.

وخصصت مديرية الصحة بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائي، لإجراء الكشف الطبى على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا وذلك للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم ب72 ساعة.

من جانبه قال أبو الحجاج عماري، الخبير السياحي، إن مطار وفنادق مرسى علم تستمر فى استقبال الرحلات السياحية القادمة من أوروبا خاصة بولندا، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستقبال السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة ضمن مبادرة "شتى فى مصر".

وأضاف الخبير، أننا نتوقع خلال الصيف المقبل أن ترتفع معدلات السياحة الوافدة لمحافظة البحر الأحمر بعد انتشار لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن منتجعات وفنادق البحر الأحمر تطبق الاجراءات الاحترازية بدقة شديدة حسب تعليمات الحكومة.