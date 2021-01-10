محافظ بورسعيد يؤكد تكثيف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية

بورسعيد محمد فرج

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على تكثيف حملات القضاء على الدروس الخصوصية بكافة الأحياء، موجها بالمتابعة المستمرة وإغلاق سناتر الدروس الخصوصية، نظرا للتجمعات والتكدس، والتى من شأنها تساهم فى انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين .

وناشد محافظ بور سعيد، أولياء الأمور بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الاختلاط والتكدس، مؤكدا ضرورة تعاون أولياء الأمور مع الأجهزة التنفيذية فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، من أجل حماية الطلاب والحفاظ على الصحة العامة، لافتا إلى أهمية الوعى بخطورة المرحلة الراهنة من أجل تحقيق السلامة العامة للجميع.