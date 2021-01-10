محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً مع مديري المستشفيات لمتابعة انتظام العمل.. صور

الشرقية إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً مع مديري المستشفيات المركزية والعامة والنوعية لمتابعة سير انتظام العمل داخل المستشفيات والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء، وذلك في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وبدأ المحافظ، الاجتماع بتوجيه الشكر للأطقم الطبية وللعاملين بالقطاع الصحي قائلا : أنتم فرسان المرحلة الراهنة وأبطالها الحقيقيين لما تقدموه من تضحيات غاليه في سبيل التصدي لجائحة كورونا، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي ومصابي الفيروس .

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بدعم القطاع الصحي بـ 96 مليون جنيه بالتعاون مع البنك المركزي وذلك لرفع كفاءة شبكات الغاز الطبية وتوفير كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات المحافظة للنهوض بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي ولاستمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم.

وأشاد المحافظ، بدور المجتمع المدني ومساهماته لدعم القطاع الصحي، مؤكداً علي ضرورة تنظيم العمل بين مديري المستشفيات وممثلي المجتمع المدني وتحديد احتياجات كل مستشفى للاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع المدني للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

كما نوه المحافظ علي ضرورة تواجد افراد الأمن ببوابات المستشفيات لإحكام الرقابة والسيطرة علي عملية الدخول والخروج وللحد من تكدس المواطنين أمامها، وكذلك وضع ضوابط لتنظيم الزيارات للمرضي والتواجد داخل المستشفى وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة للمرضي لتلقي العلاج ولإتاحة الفرصة أمام الطاقم الطبي أن يؤدي عمله علي الوجه الأمثل .

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية علي وكيل وزارة الصحة ومديري المستشفيات بضرورة المتابعة المستمرة لخزان الاكسجين بكل مستشفى أولا بأول والتأكد من توافر كميات الاكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية وأسطوانات الاكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.











