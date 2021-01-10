اليوم السابع
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محافظ أسوان يكرم صاحبة مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" ورموز لجان الصلح

الأحد، 10 يناير 2021 03:14 م
محافظ أسوان يكرم صاحبة مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" ورموز لجان الصلح
أسوان عبد الله صلاح

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كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صاحبة مبادرة " درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" صفاء عسران، بالإضافة إلى رموز ورؤساء لجان الصلح بالمحافظة وذلك بإهدائهم درع المحافظة تقديراً لدورهم المجتمعى والإنسانى فى رأب الصدع ووقف نزيف الدم ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات ولم الشمل بين جميع فئات وأطياف المجتمع الأسوانى.

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وأكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه لمبادرة الرائدة لضمان نجاحها وانتشارها بمختلف المراكز من أجل محاربة الثأر بين العائلات المتخاصمة وهو الذى يعكس اهتمام الدولة وحرصها على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد من خلال رفع الوعى الثقافى ونبذ بعض العادات والموروثات الخاطئة ومنها الثأر.

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وأشار محافظ أسوان إلى أهمية ذلك فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى أجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والأمن والأمان والاستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء.

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ومن جانبها عبرت صفاء عسران على خالص شكرها وتقديرها لمحافظ أسوان لحرصه على دعم ورعاية هذه المبادرة التى تحظى برعاية وزارة التنمية المحلية وأيضاً وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير، لافتة إلى أن المبادرة ترتكز على تقديم درع "التسامح صعيد بلا ثأر" بدلاً من الكفن والذى ترفضه بعض العائلات خاصة فى الحالات المتساوية في الدم حيث ساهم ذلك فى إنهاء عدد من الخصومات الثأرية فى بعض محافظات الصعيد والتى استمرت لسنوات طويلة بين العائلات.

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