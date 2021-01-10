لقطات جديدة للحظة اقتحام الكونجرس واختراق الحواجز الأمنية للكابيتول.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو جديدة اللحظات الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول فى العاصمة الامريكية واشنطن، الذى وقع يوم الأربعاء الماضى، بعد دعوات للتظاهر دعا إليها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى الكونجرس، وظهر المحتجون وهم يشتبكون مع عناصر الشرطة فى محيط الكونجرس ثم اخترقوا الحواجز الأمنية للكابيتول، وبعدها هجموا على المبنى وحطموا النوافذ للدخول إلى الكونجرس.

وعرضت شبكة "روسيا اليوم"، لقطات لمؤيدى ترامب وهم يحطمون النوافذ من خلال استخدام دروع قوات الأمن التي سرقوها من عناصر الامن خلال اقتحام الكونجرس، ثم توالوا فى الدخول إلى بهو الكابيتول والاشتباك مرة أخرى مع عناصر الامن الداخلى لمبنى الكونجرس، فيما يظهر قوات الامن وهم يلقون عليهم قنابل الغاز لمحاولة ابعادهم عن القاعات الرئيسية.



مشاهد من داخل الكونجرس



المتظاهرون يقتحمون الكونجرس

وشهد مبنى الكابيتول حالة من الفوضى، فيما عرف باسم ليلة اقتحام الكونجرس، التى أقدم عليها أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المنتهية ولايته، خلال جلسة التصويت على نتائج الولايات، والتى تم رفعها للمرة الأولى بعد اقتحامهم للمبنى والجلسة على إثر خطاب ترامب ووصفه لنتائج الانتخابات بالمزورة.



مشاهد جديدة من تدمير الكونجرس



قنابل الغاز امام الكونجرس

وشهد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته أعمال تخريب وسرقة، رصدتها عدسات المصورين الفوتوغرافيين، كان من أبرزها صورة لمواطن أمريكى يحمل منصة المتحدث الرسمى فى الكونجرس الأمريكى، وبعد انتشارها على منصات التواصل الاجتماعى كالنار فى الهشيم، فوجئ الأمريكيون، بعرضها على موقع Ebay بسعر مبدئى 15 ألف دولار، إلى أن وصلت السعر إلى 99.900 دولار ثم حذف الإعلان بعد ذلك.

وبدأ مكتب الادعاء الأمريكى بواشنطن تحقيقات بشأن وفاة ضابط وامرأة خلال أحداث اقتحام مقر الكونجرس (الكابيتول) يوم الأربعاء الماضى من جانب عدد من مثيرى الشغب.

وذكر مايكل شيروين كبير المحققين فى مكتب الادعاء - فى تصريح اليوم الأحد، أن المرأة كانت تحاول دخول مقر الكونجرس مع عدد من مثيرى الشغب، بينما كان الضابط يحاول التصدى للمتظاهرين الغاضبين من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.