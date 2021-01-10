رام الله (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 699 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأضافت وزيرة صحة فلسطين مي الكيلة - في التقرير الوبائي حول الفيروس، وفقا لوكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 1015 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.