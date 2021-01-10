فرونتكس تعلن انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 13% بسبب كورونا

قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، فرونتكس، إن عمليات دخول دول الاتحاد الأوروبى بطرق غير قانونية انخفضت بنسبة 13٪ العام الماضي، حيث إن عدد العبور الذى رصدته الوكالة الأوروبية بلغ نحو 124 ألف عبور غير قانونى للحدود خلال 2020، وهو أدنى مستوى له منذ 2013.

وأوضحت فرونتكس فى تقريرها، أن السبب وراء ذلك يرجع فى مجمله إلى القيود التى فرضتها دول الاتحاد على حركة التنقلات بسبب أزمة كوفيد-19 الصحية.

ووفقا للتقرير، ظل السوريون أكثر الجنسيات التى تم الإبلاغ عن عبورها الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى بطرق غير قانونية، فى عام 2020، يليهم التونسيون والجزائريون والمغاربة.

موضحا أن محاولات دخول الاتحاد الأوروبى غير الشرعية عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، والتى تتضمن فى الغالب عمليات عبور من تركيا إلى الجزر اليونانية، قد عرفت انخفاضا بأكثر من ثلاثة أرباع وبلغت حوالى 20000 عبور غير قانونى.

كما انخفضت محاولات الدخول عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، والتى تتضمن فى الغالب حركة مرورمن تركيا إلى الجزر اليونانية، بمقدار ثلاثة أرباع أى حوالى 20 ألف شخص. كما أن عدد القادمين عبر معابر الحدودية من خلال منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، انخفض ​​بنسبة 29٪ إلى حوالى 17000 عابر بشكل غير قانونى.

وفى الوقت نفسه، شهدت جزر الكنارى عددًا قياسيًا من الوافدين من المهاجرين على شواطئها فى عام 2020. فى المجموع، تم رصد أكثر من 22600 عبور حدودى غير قانونى على طريق الهجرة فى غرب إفريقي، أى بارتفاع قدر بثمانية أضعاف العدد المسجل فى العام الذى سبقه.