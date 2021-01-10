ضبط كمية من المواد الغذائية والسلع منتهية الصلاحية فى حملات تموينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بأنه تمت مواصلة الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات وضبط المخالفات بمختلف أرجاء المحافظة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت الرقابة التموينية بإسنا بالمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، وأسفر المرور عن ضبط سلع منتهية الصلاحية عبارة عن 4 كرتونة زبيب زنة الكرتونة 10كجم بإجمالى 40كجم و2 جردل جبنه بندا زنة الجردل 6 كجم بإجمالى 12كجم، و12علبة جبنة بريزيدون زنة العلبة 240جرام، و40 كيس كستر كوكس زنة الكيس 100جرام، و12 زجاجه عصير نيو الشامى زنه الزجاجه 125 جرام و2 كرتونه سناكس مقرمشات زنه الكرتونه 14كجم باجمالى28كجم، وسلع منتهية الصلاحية عبارة عن 1جردل مش زنة 5كجم، و32 كجم مكرونه، و1400 قطعه لوليتا فروتى،و85 كيس مقرمشات وفشار زنة الكيس 35جرام.

كما نجحت الحملات فى سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير عبارة عن 79 زجاجة محلول ملح رينجرز زنة 500ملى جرام داخل صيدليه بدون ترخيص، و2 محضر عدم إعلان عن الاسعار، وجارى العرض على النيابة العامة، كما تم المرور على المخابز البلدية وتحرير تقرير لعدد 2 مخبز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتقرير مخبز عدم نظافه وتقرير مخبز عدم التزام بالمواعيد القانونية، كما تم ترصيد عدد 21 جوال دقيق بلدى زنة 50,كجم.