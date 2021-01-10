ضبط كمية من العسل منتهي الصلاحية داخل مصنع لإنتاج المعسل في طنطا

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطه التموين والتجارة الداخلية فرع وسط وغرب الدلتا، من ضبط 100كيلو عسل منتهي الصلاحية داخل مصنع لإنتاج المعسل بمدينة طنطا.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزاره التموين بالغربية بوجود مصنع شهير بمدينه طنطا يقوم باستخدام عسل اسود منتهي الصلاحية في تصنيع المعسل والأدخنة بغرض تحقيق أرباح وغش وخداع المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم تشكيل حملة برئاسة اشرف شحاته كبير مفتشي التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والسيد احمد الحواله مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرع وسط وغرب الدلتا، وأسفر التفتيش علي المصنع من ضبط

100 كيلو عسل منتهي الصلاحية، يقوم صاحب المصنع باستخدام تلك الكميات في تصنيع الادخنه والمعسلات وبيعها لمستهلكيها مخالفا القانون 281لسنه 1994 الخاص بالغش التجاري، تحرر المحضر 84لسنة 2021 جنح ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.