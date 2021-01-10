اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 10:37 م
خالد صلاح
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صندوق روسي للثروة السيادية: الجزائر أول دولة أفريقية تسجل لقاح سبوتنيك

الأحد، 10 يناير 2021 10:29 م
صندوق روسي للثروة السيادية: الجزائر أول دولة أفريقية تسجل لقاح سبوتنيك لقاح سبوتنيك
(رويترز)

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ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي للثروة السيادية اليوم الأحد أن الجزائر سجلت لقاح (سبوتنيك في) لاستخدامه للوقاية من فيروس كورونا، لتصبح بذلك أول دولة أفريقية تقدم على هذه الخطوة.

وفي ديسمبر الماضي، سمحت السلطات في روسيا باستخدام لقاح "سبوتنيك في"، الذي طوره علماؤها ضد فيروس كورونا، مع الأشخاص فوق سن الستين.

وقال وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، إن حملة التطعيم سوف تشمل جميع الأشخاص فوق سن الثامنة عشرة.

وكان الأشخاص فوق سن الستين قد استثنوا في البداية لأن فحص اللقاح على هذه الفئة العمرية قد جرى بشكل منفصل.

وجاء الإعلان في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات في روسيا ثلاثة ملايين إصابة للمرة الأولى يوم السبت بعد تسجيل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة و576 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 


روسيا

الجزائر

سبوتنيك

موسكو

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