صندوق روسي للثروة السيادية: الجزائر أول دولة أفريقية تسجل لقاح سبوتنيك

(رويترز)

ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي للثروة السيادية اليوم الأحد أن الجزائر سجلت لقاح (سبوتنيك في) لاستخدامه للوقاية من فيروس كورونا، لتصبح بذلك أول دولة أفريقية تقدم على هذه الخطوة.

وفي ديسمبر الماضي، سمحت السلطات في روسيا باستخدام لقاح "سبوتنيك في"، الذي طوره علماؤها ضد فيروس كورونا، مع الأشخاص فوق سن الستين.

وقال وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، إن حملة التطعيم سوف تشمل جميع الأشخاص فوق سن الثامنة عشرة.

وكان الأشخاص فوق سن الستين قد استثنوا في البداية لأن فحص اللقاح على هذه الفئة العمرية قد جرى بشكل منفصل.