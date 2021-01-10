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شبكة سى بى أس نيوز: ترامب يرفض تحمل أى مسؤولية عن اقتحام أنصاره للكونجرس

الأحد، 10 يناير 2021 07:26 م
شبكة سى بى أس نيوز: ترامب يرفض تحمل أى مسؤولية عن اقتحام أنصاره للكونجرس ترامب
كتب أحمد عرفة

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نقلت شبكة سى بى أس نيوز الأمريكية عن مصادر فى الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لا يعتزم الاستقالة كما أنه لا يشعر بأى ضغط للقيام بذلك.

وقالت شبكة سى بى أس نيوز الأمريكية، إن دونالد ترامب يرفض تحمل أى مسؤولية عن اقتحام أنصاره للكونجرس.

وفى وقت سابق قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية:قد نصوت على محاكمة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أو الأربعاء، وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب: محاكمة دونالد ترامب على الأفعال التى قام بها الأربعاء الماضى وقبل انتخابات جورجيا.

وتابع زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته.

 


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