سكان إسبانيا يتجولون بزلاجات تجرها الكلاب بعد العواصف الثلجية.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

جلب تساقط الثلوج غير العادي أيضًا صورًا غير عادية للعديد من سكان مدريد. تجرأ البعض على الخروج إلى الشوارع بمعدات التزلج الخاصة بهم وقاموا بجولة في الشارع التجاري الرئيسي في مدريد، وجران فيا، وبويرتا ديل سول، وكان هناك زلاجة تجرها الكلاب، وفقًا لمقاطع فيديو تم تداولها على الشبكات الاجتماعية.

وعادت ساندرا مورينا، التي حوصرت ليل الجمعة أثناء انتقالها إلى نوبتها الليلية كحارس أمن في مركز تسوق، إلى المنزل سيرًا على الأقدام بعد أن ساعدتها وحدة طوارئ تابعة للجيش صباح السبت، وقال إن تنقلاته المعتادة التي تستغرق 15 دقيقة بالسيارة تحولت إلى "12 ساعة صعبة".



اسبانيا والزلاجات

وقالت "برد شديد ، بدون طعام ، بدون ماء ، الناس يبكون والناس محاصرون هناك ، دون معرفة متى سنتمكن من المغادرة".

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية (AEMET) من أن تساقط الثلوج في بعض المناطق سيستمر لأكثر من 24 ساعة بسبب مزيج غريب من كتلة الهواء البارد الراكدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية ووصول عاصفة فيلومينا الأكثر دفئًا من الجنوب.



استخدام الزلجات فى شوارع اسبانيا

ظلت مدريد وأكثر من نصف مقاطعات إسبانيا في حالة تأهب حتى أمس السبت بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي العاصمة الإسبانية ، قامت السلطات بتفعيل حالة التأهب الأحمر لأول مرة منذ اعتماد النظام قبل أربعة عقود ، وطالبت الجيش بإنقاذ ركاب المركبات المحاصرة على طرق صغيرة أو طرق سريعة كبيرة.