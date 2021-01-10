اليوم السابع
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رئيس مدينة سيوة يعقد اجتماعا لبحث تنشيط الحركة السياحية

الأحد، 10 يناير 2021 12:52 م
رئيس مدينة سيوة يعقد اجتماعا لبحث تنشيط الحركة السياحية رئيس مدينة سيوة يعقد اجتماعا لبحث تنشيط الحركة السياحية
مطروح حسن مشالى

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عقد العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، اجتماعا بحضور كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي بسيوة، لبحث أوجه التعاون والجهود المشتركة ومناقشة العديد من الأفكار والأطروحات التي تخدم القطاع السياحي بالواحة لتنشيط الحركة السياحية بها فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة للنهوض بواحة سيوة فى كافة المجالات السياحية والتنموية.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاهتمام ودعم القطاع السياحي بواحة سيوة مع ما تحظى به شهرة عالمية وطبيعة بيئية مميزة وضعتها بقوة على خريطة السياحة العالمية وجذبت إليها العديد من السياح والزوار من مختلف بلاد العالم .

وأشار محافظ مطروح إلى أن سيوة تشهد حركة سياحية كبيرة وخاصة بعد افتتاح قلعة شالى الأثرية ومسجد شالي أغو رمى نوفمبر الماضى فى احتفالية عالمية لفتت أنظار العالم إليها، مضيفا أنه جارى التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإنشاء متحف للآثار بسيوة والعمل على تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياحي للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للزوار، خاصة أن سيوة تتمتع بأنماط سياحية فريدة ومتعددة كسياحة السفاري والعلاجية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات وتضافر كافة الجهود لتنشيط الحركة السياحية بها.

 

 


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