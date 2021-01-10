خالة شاب ظهر بفيديو مربوطا بشجرة في الشرقية: اختى عملت كدا من الخوف عليه

وأضافت أن شقيقتها انفصلت عن زوجها منذ ولادة نجلها الوحيد السيد منذ تبين إعاقته الذهنية، فهي تعمل عاملة زراعية من أجل توفير النفقات الأسرية، فهي كانت تراعي والديها أيضا حتى الوفاة منذ ثلاثة أشهر، والتي كانت تعاونها في رعاية السيد، فهو لا يأكل ولا يشرب إلا من يد أمه.

وأشارت لـ "اليوم السابع"، إلى أن القرية كلها تحب السيد وتعطف عليه ويرعونه، فهي تضطر إلى ربطه بالشجرة خشية تغيبه أو خروجه من القرية أو تعرضه لأى أذى.