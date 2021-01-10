اليوم السابع
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خالة شاب ظهر بفيديو مربوطا بشجرة في الشرقية: اختى عملت كدا من الخوف عليه

الأحد، 10 يناير 2021 12:38 م
خالة شاب ظهر بفيديو مربوطا بشجرة في الشرقية: اختى عملت كدا من الخوف عليه الشاب سيد مربوط بحبل فى شجرة منذ 15 عاما
الشرقية - إيمان مهنى

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قالت أمل كامل، شقيقة السيدة التي وثقت نجلها بالحبل في شجرة بالشرقية: "أختي ترعى نجلها مثل الطفل الرضيع، مسئولية كاملة، من نظافة شخصية وطعام، لا أحد يساعدها أو يتكفل به، فهى أفنت عمرها منذ انفصالها عن والده من أجل رعايته".

وأضافت أن شقيقتها انفصلت عن زوجها منذ ولادة نجلها الوحيد السيد منذ تبين إعاقته الذهنية، فهي تعمل عاملة زراعية من أجل توفير النفقات الأسرية، فهي كانت تراعي والديها أيضا حتى الوفاة منذ ثلاثة أشهر، والتي كانت تعاونها في رعاية السيد، فهو لا يأكل ولا يشرب إلا من يد أمه.
 
وأشارت لـ "اليوم السابع"، إلى أن القرية كلها تحب السيد وتعطف عليه ويرعونه، فهي تضطر إلى ربطه بالشجرة خشية تغيبه أو خروجه من القرية أو تعرضه لأى أذى.

وكانت كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "يوتيوب" يظهر خلاله شاب "معاق ذهنيا" موثق بشجرة، تحت عنوان شاب مربوط بحبل فى شجرة كافور منذ 15 سنة .

وبالفحص تبين أن الفيديو لأحد الأشخاص "معاق ذهنيا" مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، مقيد من قدميه بشجرة داخل أرض زراعية بدائرة المركز، وناشد المصور الجهات المعنية باتخاذ اللازم وإيداع المجنى عليه داخل دار رعاية اجتماعية.

باستدعاء والدة المجنى عليه (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) أقرت بقيام زوجها بهجرها منذ حوالى 10 سنوات لإنجابها طفلهما "معاق ذهنياً"، وتقوم باصطحاب نجلها للأرض الزراعية التى تعمل على زراعتها وتقوم بتقيده لخوف الأطفال منه وخشية هروبه، وعقب الانتهاء من عملها تقوم بتحريره والعودة به إلى المنزل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


كفر عمار

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