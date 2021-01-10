جراحة نادرة لرضيع عمره 5 أيام مصاب بانسداد المرىء في جامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فى بيان له، نجاح فريق طبى بمستشفى جامعة طنطا التعليمى، فى إنقاذ حياة طفل رضيع عمره 5 أيام، بإجراء جراحة كبرى فى المرىء استغرقت ساعة ونصف .

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمى، أنه فور استقبال الحالة تم عمل كل الفحوصات الطبية اللازمة فى أسرع وقت ممكن وتجهيز الطفل لعملية طارئة بالمستشفى، وقدم الشكر لكامل فريق العمل من طاقم الجراحة والتخدير والتمريض.

من جانبه، قال الدكتور حامد سليم، أستاذ مساعد الجراحة ورئيس الفريق الطبى، إن الطفل كان يعانى من عيب خلقى وهو انسداد كامل بالمرىء، مع وجود ناسور بين المرىء والقصبة الهوائية، وتم عمل ربط للناسور مع استكمال توصيل المرىء مرة أخرى عن طريق ‏منظار الصدر الجراحي، من خلال جروح دقيقة لا تتخطى ثلاثة مليمترات.

وأشار الدكتور أحمد سويلم نائب مدير المستشفى التعليمى بجامعة طنطا ومدير العمليات، إلى أن الطفل تمت إفاقته من التخدير وبحالة جيدة بحضانات المستشفى التعليمي.