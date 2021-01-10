اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يناير 2021 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جراحة نادرة لرضيع عمره 5 أيام مصاب بانسداد المرىء في جامعة طنطا

الأحد، 10 يناير 2021 10:31 ص
جراحة نادرة لرضيع عمره 5 أيام مصاب بانسداد المرىء في جامعة طنطا جانب من إجراء الجراحة النادرة للطفل
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فى بيان له، نجاح فريق طبى بمستشفى جامعة طنطا التعليمى، فى إنقاذ حياة طفل رضيع عمره 5 أيام، بإجراء جراحة كبرى فى المرىء استغرقت ساعة ونصف .

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمى، أنه فور استقبال الحالة تم عمل كل الفحوصات الطبية اللازمة فى أسرع وقت ممكن وتجهيز الطفل لعملية طارئة بالمستشفى، وقدم الشكر لكامل فريق العمل من طاقم الجراحة والتخدير والتمريض.

من جانبه، قال الدكتور حامد سليم، أستاذ مساعد الجراحة ورئيس الفريق الطبى، إن الطفل كان يعانى من عيب خلقى وهو انسداد كامل بالمرىء، مع وجود ناسور بين المرىء والقصبة الهوائية، وتم عمل ربط للناسور مع استكمال توصيل المرىء مرة أخرى عن طريق ‏منظار الصدر الجراحي، من خلال جروح دقيقة لا تتخطى ثلاثة مليمترات.

وأشار الدكتور أحمد سويلم نائب مدير المستشفى التعليمى بجامعة طنطا ومدير العمليات، إلى أن الطفل تمت إفاقته من التخدير وبحالة جيدة بحضانات المستشفى التعليمي.

 

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

مستشفى جامعة طنطا

جراحة نادرة بجامعة طنطا طب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أب يحمل ابنه المريض أعلى مبنى مستشفى جامعة طنطا لمشاهدة مباراة.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 09:58 م

زيادة الطاقة الاستيعابية لجراحة التجميل والحروق بمستشفى جامعة طنطا الرئيسى

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 04:10 م

جيشنا الأبيض.. "محمد" تمريض بمستشفى جامعة طنطا على خط مواجهة كورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:30 م

النيابة العامة تستجوب طفلة التعذيب بعد تحسن حالتها بمستشفى جامعة طنطا

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 02:33 م

جيشنا الأبيض.. "أحمد" فنى تمريض بمستشفى جامعة طنطا فى مواجهة كورونا

السبت، 15 أغسطس 2020 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة