جامعة طنطا تتقدم 202 مركز فى تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية

الغربية عادل ضرة

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، تقدم جامعة طنطا عالمياً في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2021 بفارق 202 مركز عن ترتيب يناير السابق، حيث حققت الجامعة المركز 757 عالميًا بدلا من المركز 959 وذلك طبقاً للنسخة الأخيرة الصادرة من التصنيف والتي تم إعلانها يوم 6 يناير الماضى، كما تقدمت الجامعة على المستوى المحلي حيث حققت المركز الخامس بين 35 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة قد ظهرت ضمن أفضل 20٪ من الجامعات المشاركة والتي يبلغ عددها 3800 جامعة، فقد تقدمت على الكثير من الجامعات العالمية مثل جامعة كلاركسون الأمريكية ولا لاجونا الاسبانية وجامعة ايداهو الأمريكية وجامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا وجامعة دي مونتفورت البريطانية.

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة قد بلغ في هذا الإصدار 167905 بفارق 11183 عن نسخة يوليو الأخيرة والتي بلغ عدد الاستشهادات بها 156722 استشهادا، مؤكدًا أن هذا التقدم نتيجة لجهود الجامعة المستمرة في تشجيع الباحثين لإنتاج أبحاث علمية متميزة ونشرها في مجالات دولية ذات معامل تأثير عالي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة دينا عبد الهادي مدير وحدة التصنيف الدولى، أن التصنيف الإسباني "ويبومتركس" يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي المعتمد دولياً من خلال جوجل اسكولار للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة عالمية، كما يهدف التصنيف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.