جامعة الإسكندرية تحقق تقدما بـ15281 استشهادا مرجعيا بأبحاثها عن العام الماضي

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن مؤسسة Webometric الأسبانية قد أعلنت نتائج ترتيب الجامعات العالمية وفقاً لعدد أستشهاداتها المرجعية Citations فى محرك البحث العلمى Google Scholar لعام 2021.

وأوضح التقرير أن استشهادات جامعة الإسكندرية بلغ هذا العام 199595 أستشهاداً مرجعياً، وقد هنأ الدكتور قنصوة أعضاء هيئة التدريس جامعة الإسكندرية على هذا الإنجاز نظراً لتحقيقهم تقدماُ فى عدد الاستشهادات بأبحاثهم عن العام الماضى بلغ 15281 أستشهاداً.

وأضاف قنصوة أن الاستشهادات المرجعية تعرف بأنها إلتزام الباحثين إلى الإشارة والإستشهاد بالأعمال المشابهة والسابق نشرها والتى اعتمدوا عليها أثناء إعدادهم لأبحاثهم، موضحاً أن الإستشهادات المرجعية وبالأخص الإيجابية والتى يعتمد عليها تقييم Webometric تدل على الإشارة إلى الأبحاث أو الوثائق التى أجريت فى الجامعة، وتعنى زيادة عددها أن الباحثين على مستوى دول العالم قد أشاروا وأستفادوا من النتائج المنشورة من هذه الأبحاث.

وأشار إلى أن أهمية الاستشهادات ترجع إلى أنها تستخدم كآلية فى تقييم المؤلفين وإنتاجهم العلمى وبالتالى فهى مؤشر يعكس جودة أبحاث الجامعة، وأن هذا الترتيب هو نتيجة لسعى الجامعة للانفتاح العلمى عالمياً من خلال استحداث برامج حديثة للباحثين بجامعة الإسكندرية وإنشاء مراكز بحثية متميزة تستخدم التكنولوجية العالمية المتطورة، علاوة على نشاط الباحثين المميز بالجامعة وأرتفاع عدد الحاصلين منهم على مشروعات بحثية ممولة عالمياً ومحلياً، والجدير بالذكر أن عدد أبحاث جامعة الأسكندرية المنشورة فى مجلات دار النشر Elsevier والمرفوعة على منصة Scopus العالمية بلغت 2456 بحثاً فى عام 2020 بزيادة قدرها 554 بحثاً فى عام 2019 أى بنسبة زيادة 29%.