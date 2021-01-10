اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 02:47 م
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تنفيذ 723 حكما متنوعا فى حملة أمنية مكبرة بمحافظة أسوان

الأحد، 10 يناير 2021 02:10 م
تنفيذ 723 حكما متنوعا فى حملة أمنية مكبرة بمحافظة أسوان حملة أمنية - صورة أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، واستهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان تضمنت الجهود ضبط 723 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 161 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 24 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 381 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 153 محكوم عليهم فى جنح المخالفات وضبط قضية جنايات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت تحرير 2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و2 قضية مخالفات المخابز البلدية و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.

 

 


مديرية امن اسوان

حملات امنية

قضية تموين

احكام

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