تحرير 132 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 5 سناتر وفض أسواق ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية والتى بدأ سريانها فى الثالث من يناير الجاري، بالإضافة إلى الحد من التجمعات فى الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة فى الأفراح، وأن تكون فقط فى الأماكن المفتوحة،مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير اليومى ، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التى تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت وذلك تنفيذاً لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.

وتبين من التقرير أنه تم أمس السبت تحرير 134 محضراً لمخالفة الإجراءات الاحترازية بواقع 132 محضراً للأفراد ،بالإضافة إلى تحرير 2 محضر لمنشآت ومحال تجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية ،فيما تم فض 9 سوق وسويقية على مستوى المراكز والمدن لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ،بجانب فض 11 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها فى أماكن مغلقة،فى حين تم غلق 5 مراكز "سناتر"للدروس الخصوصية ، فيما تم غلق 210 محل ومنشأة تجارية بالواسطى وبنى سويف لمخالفتها الإجراءات والتدابير الوقائية التى تم إقرارها.

وناشد محافظ بنى سويف المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التى تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون فى تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.