تايمز: بلير عمل مستشارا لوزارة الصحة فى أزمة كورونا فى محاولة للعودة للسياسة

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، إن توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، عمل مستشارًا لوزير الصحة مات هانكوك بشأن استراتيجية مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب ما ورد قدم رئيس حزب العمال الأسبق بشكل خاص المشورة الاستراتيجية للحكومة عدة مرات خلال فترة تفشى المرض.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الموضوعات التى تطرق إليها قيل إنها تشمل استراتيجية اللقاح والاختبارات الجماعية.

وبحسب ما ورد ، فإن المحادثات السرية هى جزء من محاولة عودة السياسى السابق، وفقًا لمصدر مطلع على تفكيره تحدث إلى نفس الصحيفة.

ولدى سؤاله عما إذا كان بلير قد نصحه، قال هانكوك لشبكة سكاي نيوز: "أتحدث إلى جميع الناس في كل وقت، حسنًا، لن أخوض فى محادثات خاصة، أتحدث إلى جميع أنواع الأشخاص ونأخذ الأفكار من العديد من المصادر."

وقبل عيد الميلاد، حث بلير الحكومة على نشر برنامج اللقاح الخاص بـ Covid-19 بشكل أضعف وإعطاء الناس جرعة واحدة فقط بدلاً من الجرعتين الموصى بها.

كما قدم مركز أبحاثه نصائح عامة حول قضايا أخرى مثل كيفية تفعيل قيود السفر.

وقالت الصحيفة إن بعض الاقتراحات التي قدمها بلير قد تم تبنيها ؛ حيث أعلنت الحكومة في 31 ديسمبر أنه سيتم إعطاء الأولوية للجرعات الأولى من لقاحات فيروس كورونا.

وكان بلير رئيسًا للوزراء من عام 1997 إلى عام 2007. بعد ترك منصبه ، حتى عام 2016 ، كان يدير شركة تدعى توني بلير أسوشيتس تقدم نصائح استراتيجية مقابل رسوم.

وقالت الصحيفة إنه فى نفس العام الذي تم فيه حل الشركة ، أسس معهد توني بلير للتغيير العالمي ، وهو مؤسسة فكرية للسياسات.