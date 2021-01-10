بريطانيا تسجل 54 ألفًا و940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت بريطانيا اليوم الاحد 54 ألفاً و940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
و ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه تم تسجيل 563 حالة وفاة متأثرة بالفيروس .
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن يوم /الاثنين/ الماضي في خطاب تلفزيوني فرض إغلاق جديد في إنجلترا ودعوة الأفراد للبقاء في المنازل مثلما حدث في الإغلاق الأول في مارس الماضي، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابة في البلاد بشكل غير مسبوق.
بريطانيا تسجل 54 ألفًا و940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدالأحد، 10 يناير 2021 06:56 م
كورونا - صورة أرشيفية
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سجلت بريطانيا اليوم الاحد 54 ألفاً و940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
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