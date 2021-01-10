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بث مباشر .. تشييع جثمان والدة الفنان حسن الرداد بمسقط رأسها بدمياط

الأحد، 10 يناير 2021 03:54 م
بث مباشر .. تشييع جثمان والدة الفنان حسن الرداد بمسقط رأسها بدمياط تشييع جثمان والدة الفنان حسن الرداد
دمياط - معتز الشربينى

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شيع أهالى دمياط، جثمان والدة الفنان حسن الرداد من مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط، بمشاركة العشرات من أبناء المحافظة.

وتوفيت والدة حسن الرداد فادية الرداد مساء أمس السبت، وقرر نجلها دفنها فى مقابر الأسرة بمدينة دمياط بجوار مسجد عمرو بن العاص.

وأعلن الفنان حسن الرداد وفاة والدته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".
 
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 تشييع جثمان والدة الفنان حسن الرداد 

 

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 تشييع جثمان والدة الفنان حسن الرداد 

 

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 تشييع جثمان والدة الفنان حسن الرداد 

 

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 تشييع جثمان والدة الفنان حسن الرداد 

 


حسن الرداد

وفاة والدة حسن الرداد

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