المغرب يسجل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة

(رويترز)

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة انخفاضا من 1416 إصابة أمس، ليصل إجمالي الإصابات 452532.

كما سجلت الوزارة 34 وفاة ارتفاعا من 24 أمس ليصل مجموع الوفيات جراء الفيروس إلى 7743.