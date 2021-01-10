الصحة العالمية: إنهاء جائحة كورونا أحد أعظم تحديات البشر وسنفوز أو نخسر معا

كتب محمد شعلان

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن إنهاء جائحة فيروس كورونا سيكون أحد أعظم الأعمال البشرية، وغرد تيدروس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "يعد إنهاء جائحة COVID19 أحد أعظم تحديات البشرية، وسواء أحببنا ذلك أم لا، فسوف نفوز أو نخسر هذا السباق معًا.. لذلك لابد من العمل معا".



مدير الصحة العالمية على تويتر

وحث تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على ضرورة تقدير العاملين في مجال الرعاية الصحية وحمايتهم من خلال التطعيم بلقاحات كورونا، قائلا: "دعونا نظهر احترامنا وتقديرنا للعاملين في مجال الصحة والرعاية من خلال حماية بعضهم البعض وتطعيم جميع العاملين الصحيين في كل مكان الآن".

كما حث تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، مصنعي لقاح كوفيد-19 على إعطاء الأولوية للإمداد من خلال مرفق كوفاكس، وقال أدهانوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: " يجب على الدول التي لديها عقود للحصول على لقاحات أكثر مما تحتاج أن تتبرع بها لـ COVAX على الفور والتوقف عن عقد الصفقات الثنائية"، مضيفا " لقد حان الوقت الآن لتقديم اللقاحات بشكل عادل".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من عدم حصول الفئات الأكثر عرضة للخطر والفئات المهمشة على اللقاحات إذا لم يمنح مصنّعو التطعيم الأولوية في الإمداد لمرفق كوفاكس الذي يضمن عدالة إتاحة وتوزيع اللقاحات.

وحثّت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية التي قد تكون قد حصلت على أكثر مما تحتاجه من اللقاحات، والتى تسيطر على الإمداد العالمى، على التبرع لمرفق كوفاكس وتقديم هذه اللقاحات له على الفور.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية: "لا توجد دولة مستثناة يمكنها تخطي دورها في الصف لتلقّح كل سكانها بينما يبقى آخرون بدون أي لقاحات. لقد أوفى العلم وحقق النتائج، يجب ألا نضيع الفرصة لحماية أرواح أكثر المعرّضين للخطر، ومن أجل أن تتاح لجميع الاقتصادات فرصة عادلة للتعافى".