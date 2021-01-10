السودان يتطلع إلى نمو اقتصادى مشترك مع جنوب السودان

أ ش أ

أكد وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، أن بلاده تعول كثيراً على العلاقات والتبادل التجاري مع دولة جنوب السودان، موضحا أن هناك إمكانيات ومساحات كبيرة لنمو إقتصادي مشترك بين البلدين للاستفادة من الإمكانيات المتبادلة، فضلا عن العلاقات الإجتماعية والثقافية التي تربط السودان ودولة جنوب السودان.

وعاد إلى الخرطوم اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بعد مشاركته ووزير الصناعة والتجارة، في افتتاح معرض المنتجات السودانية بجوبا.

وقال وزير الصناعة والتجارة السوداني، في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم، إن وفد السودان بقيادة النائب الأول التقى على هامش المعرض برئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي أكد حرصة على إزالة كافة العوائق التي تحول بين التكامل الإقتصادي والتعاون التجاري بين البلدين، مشددا على استمراره في دعم عملية استكمال السلام في السودان.

وأوضح أن هناك عددا من الاتفاقيات التي أعدتها وزارتا التجارة والبنى التحتية، سيتم تنفيذها عقب الترتيبات والاتفاقيات الأمنية المتعلقة بفتح المعابر بين البلدين، لتحقيق الاستفادة من الامكانيات الكبيرة للتبادل التجاري بين البلدين، والتي يمكن أن تبلغ ٣ مليارات دولار سنوياً.

ودعا وزير الصناعة إلى العمل فعليا لتوقيع البروتوكولات التجارية والإتفاقيات بين السودان ودولة جنوب السودان، معربا عن شكره وتقديره لحكومة وشعب جنوب السودان ورجال الأعمال الذين قاموا بتنظيم المعرض.

وأشار إلى أن البلدين بصدد تشكيل مجلس العمالة المشترك بين البلدين، والذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الإقتصادية.