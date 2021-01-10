السودان وجنوب السودان يؤكدان ضرورة تطوير العلاقات التجارية

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، والنائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وفى ديسمبر الماضى افتتح وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير محمد شريف عبد الله، ورشة عمل خاصة بالتحضير للاجتماع رفيع المستوى للحلول المستدامة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجنوب السودان.



وتم تنظيم الورشة من قبل الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) بالتعاون مع حكومتي السودان وجنوب السودان، وكل من المفوضية السامية لشئون اللاجئين، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنموي، البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتهدف الورشة لمناقشة الحلول المستدامة لمعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في البلدين وضمهما لمنصة دعم "إيجاد"، تمهيدا لعقد الاجتماع رفيع المستوى في الربع الأول من العام ٢٠٢١.