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السفارة الأمريكية ببغداد تطالب بتقديم قتلة الناشط العراقى حيدر ياسر للعدالة

الأحد، 10 يناير 2021 11:19 م
السفارة الأمريكية ببغداد تطالب بتقديم قتلة الناشط العراقى حيدر ياسر للعدالة العراق
كتب أحمد عرفة

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أدانت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأحد، مقتل ناشط عراقي، داعية إلى تقديم الجناة للعدالة، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية تدين مقتل الناشط والمسعف حيدر ياسر، وتشارك شعب العراق حزنه وحداده على مقتله".

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت السفارة الأمريكية في بغداد، أن المشاهد المروعة لهذه الجريمة الوحشية هي بالفعل مرعبة، نحن نضم صوتنا إلى جميع أولئك الذين يطالبون بتقديم الجناة إلى العدالة ونحث السلطات الأمنية العراقية على ضمان السماح لأولئك الذين يشاركون في نشاط احتجاجي سلمي بالقيام بذلك من دون خوف على حياتهم أو سلامتهم الشخصية.

 

وفى وقت سابق عثرت القوات الأمنية العراقية قبل أيام على جثة الناشط المدني حيدر ياسر في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار جنوب البلاد.

 


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