الزملوط يستقبل وفد سياحي من سيدات المجتمع خلال زيارتهم للوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد سياحي يضم عدد من رجال الأعمال وسيدات المجتمع والذي يزور المحافظة ضمن الأفواج السياحية التي تستقبلها المحافظة خلال الموسم السياحي الشتوي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية والبيئية.

ويضم الوفد الدكتورة مرفت التلاوي الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والدكتورة مني مكرم عبيد عضو مجلس الشورى السابق وعدد من رجال الأعمال وسيدات المجتمع، والذين أبدوا سعادتهم بزيارة معالم المحافظة والإستمتاع بمناخها المعتدل خلال هذه الفترة من العام وما تزخر به من مواقع ومزارات سياحية وطبيعية.



استقبال الوفد بالورود



المحافظ مع الوفد الزائر



جانب من استقبال الوفد



داخل مطار الخارجة