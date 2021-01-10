الخارجية البريطانية تحيى الذكرى الـ75 لأول جلسة عُقدت للأمم المتحدة فى لندن

كتب محمد شعلان

أحيت وزارة الخارجية البريطانية الذكرى الـ 75 على أول جلسة عُقدت للجمعية العامة للأمم المتحدة في لندن، ونشرت وزارة الخارجية تقرير على حسابها بـ"تويتر"، لأبرز الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي الآن، وقالت: "في 10 يناير 1946 عُقدت أول جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة هنا في لندن، ومنذ تأسيسها قبل 75 سنة، لعبت المملكة المتحدة دورا محوريا في قيادة هذا التعاون العالمي".

في 10 يناير 1946 عُقدت أول جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة هنا في #لندن.



ومنذ تأسيسها قبل 75 سنة، لعبت #المملكة_المتحدة🇬🇧 دورا محوريا في قيادة هذا التعاون العالمي.



اهتمامنا التاريخي تجاه #الأمم_المتحدة🇺🇳 مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى لهذه الأسباب👇#الأمم_المتحدة75 pic.twitter.com/OntZ8ULLOT — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) January 10, 2021

وأكد وزارة الخارجية البريطانية، أن اهتمام المملكة المتحدة التاريخي تجاه الأمم المتحدة، مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب التغيرات التي يشهدها العالم.

تستضيف الحكومة البريطانية اليوم، المنتدى العالمى لمناقشة سبب بقاء الأمم المتحدة، وإيجاد حلول للتحديات التى نواجهها بمشاركة أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.



تدوينه الخارجيه البريطانية

ووفقا للأمم المتحدة، أنه مع دخول العالم عام 2021، يوفر هذا الحدث الافتراضي - الذى تستضيفه حكومة المملكة المتحدة بالشراكة مع UN75 و Project Everyone - فرصة قوية للتعبير عن سبب بقاء الأمم المتحدة وإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها - بدءًا من حالة الطوارئ المناخية إلى كوفيد -19، الصراع بمشاركة جمهور عالمى واسع ومتنوع.

ولفتت المنظمة، أن هذا الحدث سيكون أيضًا بمثابة احتفال عالمي بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، مع عودة الأمم المتحدة - تقريبًا - إلى لندن، حيث عقدت اجتماعاتها الأولى فى عام 1946، وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أول خطاب رئيسي له هذا العام أيضًا كترحيل لنتائج المشاورة العالمية التى أجريت فى عام 2020.