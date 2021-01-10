عدن (أ ش أ)

أنشأت ميليشيات الحوثى ورشة، بإشراف خبراء إيرانيين، لتجهيز وتفخيخ القوارب بالساحل الجنوبى للبحر الأحمر، شمال محافظة الحديدة، غربى اليمن، وذكر المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - أن الورشة تم تنظيمها في منطقة مغلقة، إلى الشمال من مدينة "اللحية" في مرسى للقوارب في منطقة "العلوى"، بمحافظة الحديدة.