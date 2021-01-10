البيت الأبيض ينكس العلم حدادا على شرطى قتل خلال اقتحام أنصار ترامب الكونجرس

كتب أحمد عرفة

أنكس البيت الأبيض العلم حدادا على الشرطى الذى قتل خلال اقتحام أنصار الرئيس التركى المنتهية ولايته دونالد الكونجرس، وفقا لمصادر إعلامية.

وتم تنظيم مراسم تشييع الشرطى الذى قتل خلال اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكونجرس.

وفى وقت سابق قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: قد نصوت على محاكمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أو الأربعاء، وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب: محاكمة دونالد ترامب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا.

وتابع زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.