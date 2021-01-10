البابا فرنسيس يعرب عن حزنه لأجل من فقدوا حياتهم فى أحداث اقتحام الكونجرس

عبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، عن تضامنه مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه يصلى لأجلها على خلفية حصار واقتحام مبنى الكونجرس، معربا عن تعازيه لمن فقدوا حياتهم، قائلا:"إنَّ العنف يدمر الذات على الدوام".
وقال البابا فرنسيس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى الناطق باللغة العربية على تويتر :"أصلّي من أجل الولايات المتحدة الأمريكية التي هزّها حصار الكونجرس الأخير، أصلّي من أجل الذين فقدوا حياتهم، إنَّ العنف يدمر الذات على الدوام. أحثُّ الجميع على تعزيز ثقافة اللقاء والرعاية، من أجل بناء الخير".
البابا فرنسيس
ومن جهة أخرى أظهرت لقطات فيديو جديدة اللحظات الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول فى العاصمة الامريكية واشنطن، الذى وقع يوم الأربعاء الماضى، بعد دعوات للتظاهر دعا إليها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى الكونجرس، وظهر المحتجون وهم يشتبكون مع عناصر الشرطة فى محيط الكونجرس ثم اخترقوا الحواجز الأمنية للكابيتول، وبعدها هجموا على المبنى وحطموا النوافذ للدخول إلى الكونجرس.
وعرضت شبكة "روسيا اليوم"، لقطات لمؤيدى ترامب وهم يحطمون النوافذ من خلال استخدام دروع قوات الأمن التي سرقوها من عناصر الامن خلال اقتحام الكونجرس، ثم توالوا فى الدخول إلى بهو الكابيتول والاشتباك مرة أخرى مع عناصر الامن الداخلى لمبنى الكونجرس، فيما يظهر قوات الامن وهم يلقون عليهم قنابل الغاز لمحاولة ابعادهم عن القاعات الرئيسية.
وشهد مبنى الكابيتول حالة من الفوضى، فيما عرف باسم ليلة اقتحام الكونجرس، التى أقدم عليها أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المنتهية ولايته، خلال جلسة التصويت على نتائج الولايات، والتى تم رفعها للمرة الأولى بعد اقتحامهم للمبنى والجلسة على إثر خطاب ترامب ووصفه لنتائج الانتخابات بالمزورة.
وشهد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته أعمال تخريب وسرقة، رصدتها عدسات المصورين الفوتوغرافيين، كان من أبرزها صورة لمواطن أمريكى يحمل منصة المتحدث الرسمى فى الكونجرس الأمريكى، وبعد انتشارها على منصات التواصل الاجتماعى كالنار فى الهشيم، فوجئ الأمريكيون، بعرضها على موقع Ebay بسعر مبدئى 15 ألف دولار، إلى أن وصلت السعر إلى 99.900 دولار ثم حذف الإعلان بعد ذلك.
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