البابا فرنسيس يعرب عن حزنه لأجل من فقدوا حياتهم فى أحداث اقتحام الكونجرس

ريهام عبد الله

عبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، عن تضامنه مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه يصلى لأجلها على خلفية حصار واقتحام مبنى الكونجرس، معربا عن تعازيه لمن فقدوا حياتهم، قائلا:"إنَّ العنف يدمر الذات على الدوام".

وقال البابا فرنسيس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى الناطق باللغة العربية على تويتر :"أصلّي من أجل الولايات المتحدة الأمريكية التي هزّها حصار الكونجرس الأخير، أصلّي من أجل الذين فقدوا حياتهم، إنَّ العنف يدمر الذات على الدوام. أحثُّ الجميع على تعزيز ثقافة اللقاء والرعاية، من أجل بناء الخير".



البابا فرنسيس

ومن جهة أخرى أظهرت لقطات فيديو جديدة اللحظات الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول فى العاصمة الامريكية واشنطن، الذى وقع يوم الأربعاء الماضى، بعد دعوات للتظاهر دعا إليها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى الكونجرس، وظهر المحتجون وهم يشتبكون مع عناصر الشرطة فى محيط الكونجرس ثم اخترقوا الحواجز الأمنية للكابيتول، وبعدها هجموا على المبنى وحطموا النوافذ للدخول إلى الكونجرس.