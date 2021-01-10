اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 04:32 م
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البابا فرنسيس يحث الأمريكيين على نبذ العنف بعد اقتحام الكونجرس

الأحد، 10 يناير 2021 03:00 م
البابا فرنسيس يحث الأمريكيين على نبذ العنف بعد اقتحام الكونجرس البابا فرنسيس
رويترز

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حث البابا فرنسيس الأمريكيين اليوم الأحد، على نبذ العنف والسعي للتصالح و"حماية القيم الديمقراطية" بعد الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكى من قبل أنصار للرئيس دونالد ترامب والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وقال البابا في عظته الأسبوعية "أكرر القول إن العنف تدمير للذات، دائما. العنف لا يحقق أي مكاسب ويضيع الكثير جدا بسببه".

وأضاف البابا "أناشد سلطات البلاد وجميع السكان التحلي بإحساس عال بالمسؤولية من أجل تهدئة الأمور وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية القيم الديمقراطية المتجذرة في المجتمع الأمريكي".

وقال فرنسيس إنه يرغب في إرسال "تحية مفعمة بمشاعر المودة" إلى جميع الأمريكيين قائلا إن البلاد "اهتزت جراء الهجوم الأخير على الكونجرس".

وقال إنه يصلي من أجل الذين لقوا حتفهم "في تلك اللحظات المأساوية" ويتوجه بالدعاء كي يحافظ جميع الأمريكيين على "ثقافة الالتقاء وثقافة الرعاية كوسيلة أساسية لبناء الصالح العام معا".

 


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