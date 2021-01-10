البابا فرنسيس يحث الأمريكيين على نبذ العنف بعد اقتحام الكونجرس

رويترز

حث البابا فرنسيس الأمريكيين اليوم الأحد، على نبذ العنف والسعي للتصالح و"حماية القيم الديمقراطية" بعد الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكى من قبل أنصار للرئيس دونالد ترامب والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.