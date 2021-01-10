وأضافت "أنه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية عام 2007، وبعد استكمال تدريباته في أحد معسكرات داعش - آنذاك - تم تنسيبهُ في إحدى القوى العسكرية ضمن ما يسمى (ديوان الجند)، وفي عام 2017 اشترك بالهجوم على القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين، وكانت كنيته "أبو أنس"، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف، وإحالته للقضاء".