اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يناير 2021 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأوبزرفر: شركات بريطانية كبرى تحث الحكومة على مراجعة قواعد "بريكست" محيرة

الأحد، 10 يناير 2021 06:12 م
الأوبزرفر: شركات بريطانية كبرى تحث الحكومة على مراجعة قواعد "بريكست" محيرة مايكل جوف
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مجموعات تجارية بريطانية بارزة إنه يجب على الوزراء استئناف المفاوضات التجارية مع بروكسل على الفور لفرز مجموعة "محيرة" من القواعد واللوائح بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، التى تهدد الآن الكثير من تجارة الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبى، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

ووسط تصاعد الغضب بين الشركات البريطانية بسبب الاحتكاك عبر الحدود والذى قيل لهم إنه لن يكون موجودا، التقت منظمات التصنيع والتجارة البريطانية بوزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف فى جلسة طارئة يوم الخميس لمناقشة المشاكل الناتجة عن الصفقة التى أبرمها بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبى من قبل عيد الميلاد.

وأشاد رئيس الوزراء بما زعم أنه صفقة "بدون تعريفات جمركية" و"حصص صفرية" من شأنها أن تسمح بالوصول المجانى والبسيط إلى السوق الموحدة. لكن بعد أقل من شهر، يبدو أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى لم تكن خالية من الألم، على حد تعبير الصحيفة.

وصف أحد الشخصيات البارزة المشاركة فى المحادثات مع جوف كتاب القواعد الجديد بأنه "عرض قذر كامل"، وقال آخر إن جوف بدا "قلقا للغاية" من سماع تقارير عن المشكلات، بعد أسبوع كان ماركس وسبنسر من بين الشركات الرائدة التى حذرت من أن المزيد من البيروقراطية سيزيد التكاليف. وأضاف المصدر: "يبدو أن جوف يدرك الخطورة الكاملة للوضع الذى يتكشف وعلى وشك أن يزداد سوءًا".

اعترف جوف يوم الجمعة بأنه سيكون هناك "اضطراب إضافى كبير" على حدود المملكة المتحدة نتيجة لتغييرات جمارك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الأسابيع المقبلة.

فى الأسبوع الأول بعد أن غادرت المملكة المتحدة أخيرًا كل من السوق الموحدة والاتحاد الجمركى، علقت شركة الطرود DPD بعض خدماتها، وأوقفت شركة بيع الكتب Waterstones المبيعات للعملاء فى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة وحذر الصيادون من أنهم لن يكونوا قادرين على بيع منتجاتهم الطازجة فى أسواق الاتحاد الأوروبى بسبب التأخير على الحدود.


بريكست

الشركات البريطانية وبريكست

بوريس جونسون

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

مايكل جوف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل تنجح بريطانيا بدون الاتحاد الأوروبى بعد تطبيق بريكست؟.. كتب وروايات تجيب

السبت، 09 يناير 2021 07:00 م

جارديان: ضوابط "بريكست" على الحدود تعيق عمليات التسليم من بريطانيا لأوروبا

السبت، 09 يناير 2021 10:22 ص

صحيفة إسبانية: منطقة جبل طارق تثير الجدل بين بريطانيا وإسبانيا بعد بريكست

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:32 م

بعد إسبانيا وألمانيا..هولندا تمنع دخول بريطانيين لتغير القواعد بعد "بريكست"

الإثنين، 04 يناير 2021 08:30 م

أسهم أوروبا تبدأ 2021 على ارتفاع بفضل بريكست والتفاؤل إزاء اللقاحات

الإثنين، 04 يناير 2021 11:05 ص

لو لم أكن بريطانيا لو ددت أن أكون فرنسيا.. انتقادات لـ"بريكست".. فيديو

الإثنين، 04 يناير 2021 11:00 ص

كيف ستتغير سياسات العالم فى 2021؟.. أوبزرفر: أزمة المناخ أكثر إلحاحا ورحيل ترامب عن البيت الأبيض يغير وجه السياسات.. دول أوروبا تنشغل بأمورها الداخلية بعد إتمام بريكست.. وأفريقيا تستعد لموجة من الانتخابات

الإثنين، 04 يناير 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة