استطلاع لـABC: غالبية الأمريكيين يرون ضرورة عزل ترامب قبل تنصيب بايدن

كتبت رباب فتحى

يعتقد غالبية الأمريكيين، أنه يجب عزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين ليحل محله فى 20 يناير الجارى ، وفقًا لاستطلاع نُشر يوم الأحد.

وفى الاستطلاع الذى أجرته ABC News وIpsos، قال 56 ٪ من المستطلعين، إنه يجب عزل ترامب قبل يوم التنصيب فى 20 يناير.

وحمل عدد أكبر، 67٪، ترامب مسئولية أعمال العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي هذا الأسبوع والتي خلفت خمسة قتلى.

وفي إيلبيس بالقرب من البيت الأبيض يوم الأربعاء، طلب الرئيس من مؤيديه "القتال مثل الجحيم" لقلب الهزيمة الانتخابية التى ادعى بدون دليل أن سببها تزوير الناخبين.

بعد ذلك بوقت قصير، اقتحمت مجموعة من الغوغاء مبنى الكابيتول وحطمت وسرقت وواجهت سلطات إنفاذ القانون.

وتوفي ضابط شرطة في الكابيتول، بعد أن صدمته طفاية حريق ، حسبما ورد، تم إطلاق النار على أحد مؤيدى ترامب وقتل من قبل إنفاذ القانون.

تم إجراء اعتقالات متعددة، بما في ذلك رجال أحضروا أسلحة نارية ومتفجرات إلى واشنطن، وبحسب ما ورد شوهد مثيرى الشغب وهم مقيدون بالأصفاد، مما يشير إلى خطط لاختطاف نواب، فى الخارج، لوح المتظاهرون بمشانق وأنشوطة.

يستعد النواب الديمقراطيون لتقديم مواد مساءلة يوم الاثنين، متهمين ترامب بـ "تعريض أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها لخطر شديد".

وستكون هذه ثاني محاكمة لعزل ترامب، وقد نجا من المحاولة الأولى، فيما يتعلق بمقاربات أوكرانيا للتلاعب بالخصوم السياسيين، العام الماضي، عندما تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

لم يتم عزل أى رئيس من منصبه عن طريق المساءلة، كما لم يتم عزل أي رئيس مرتين.

على الرغم، من أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أشار، إلى أن محاكمة ثانية لترامب قد تحدث بعد 20 يناير، يوم التنصيب، ورد أن الرئيس يستعد للدفاع القانونى.

وقالت صحيفة "الأوبزرفر"، إن محاولات الاحتجاج بالتعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة، والذى ينص على عزل، الرئيس الذى يعتبر غير قادر واستبداله من قبل نائب الرئيس، لا تبدو أنها ستنجح.