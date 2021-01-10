استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم لمريض بمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور سامى عرفان عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط عن نجاح فريق طبي بالمعهد من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 67 عاما، وذلك بإجراء جراحة ناجحة تم خلالها استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم .

وأشار عميد المعهد إلى أن ذلك يأتي فى إطار الخدمة الصحية الهائلة المقدمة داخل المعهد لأكثر من 40 ألف مريض سنوياً من مختلف الأعمار ومن شتى محافظات الصعيد وذلك بدعم ورعاية من الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط .

كما أوضح الدكتور سامى عرفان أن المريض تم استقباله يعاني من انتفاخ وزيادة مستمرة في البطن مع إمساك مزمن، وبالكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف دكتور عبد الله هديه الشريف المدرس والاستشاري بقسم علاج الأورام معهد الأورام، حيث تم تشخيص الحالة واخذ عينات من الورم وتبين وجود ورم خبيث بالبطن.

وأضاف الدكتور خالد رزق الأستاذ بقسم جراحه الأورام بالمعهد، أنه تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة للمريض والتى أثبتت جميعاً وجود ورم ضخم خلف الغشاء البروتوني للبطن ممتد ما بين شريان الاورطة والوريد الأجوف الرئيسي للجسم وبين جميع تفرعاته ومتغلغل حول الكلي اليمني وملتف حول القولون، وهو ما استدعى إجراء عمليه استكشافيه للبطن امتدت على مدار 6 ساعات تم خلالها استئصال الورم كاملا ووزنه حوالي 30 كيلو جرام مع استئصال نصف القولون وجزء من الاثني عشر والكلى اليمني وأعاده توصيل القولون مره أخرى والاثني عشر مع المحافظة على جميع الأوردة والشرايين للبطن.

وقال الدكتور خالد رزق إن الفريق الطبي المعاون له فى العملية ضم الدكتور دياب حتة الأستاذ من قسم التخدير والدكتور محمد إسماعيل، والدكتورة نورهان الجلالى والدكتور عمر صلاح المدرسين المساعدين بالمعهد والطبيب محمد مرشود المعيد بالمعهد، و الأستاذ اسامه مكرم مسعف العمليات لفريق الجراحه، مؤكداً أن المريض فى حاله صحية جيدة ولازال يتلاقى الرعاية الصحية اللازمة له عقب الجراحة بالمعهد.