إعادة تشغيل 21 محلا بالإسكندرية بعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. صور

يذكر أنه تم إغلاق المحلات المذكورة، بتاريخ 3 يناير الجارى، خلال حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ؛ بقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسكندرية، يرافقه اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط والإدارات المعنية بالحي.

وقام اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، برفقة رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك، بحملة مكبرة بنطاق الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بنطاق أحياء الثغر.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، إلى أن الحملة أسفرت الحملة؛ على غلق وتشميع عدد 7 من المحال والمطاعم والكافيهات وتحصيل غرامة مالية بإجمالي 29 ألف جنيه، وتم تحرير 66 محضر متنوع ما بين" نقص اشتراطات صحية- رصد بيئى- بيئه- نظافة - إشغال طريق - أمن صناعى، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية"، و16 انذار وتم التحفظ على عينات من المواد الغذائية لفحصها، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.