وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3645 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 993 حالة خطرة و231 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

وفي السياق ذاته .. صرح وزير الصحة الإسرائيلى يولى إدلشتاين أن حوالي مليون و800 ألف شخص تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حتي صباح اليوم.