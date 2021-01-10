أنتربرنيور الشرق الأوسط تعدد مكاسب الاستثمار فى مصر

كتبت ريم عبد الحميد

رصد مقال فى مجلة أنتربرنيور الشرق الأوسط، مكاسب الاستثمار فى مصر، وقال، إنه الاستثمار فى البلاد يفوز فيه الجميع، مصر والمستثمرين.

وأوضح الكاتب الدكتور أحمد شلبى، أستاذ الزراعة والتنمية الحضرية فى جامعة القاهرة، أنه على الرغم من وباء كورونا ومواجهة الاقتصاديات العالمية حالة من عدم الاستقرار، وتلقى المستثمرين مشورة بالتراجع خطوة للوراء، إلا أن مصر وهى دولة نامية كانت قادرة على النماء.

فوفقا لوكالة بلومبرج، فأن مصر هى واحدة من أكثر 10 اقتصاديات نمو فى 2020، وواحدة من البلاد القليلة المتوقع أن تشهد نمو اقتصاديا إيجابيا فى عام 2020 -2021.

كما أن صندوق النقد الدولى، خلص إلى أن مصر جاءت فى المرتبة الثانية من حيث أعلى معدل اقتصادى بنسبة 3.6%، وتنبأ أن مصر ستكون الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط لتحقيق النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى، لتصل الزيادة إلى أكثر من 5%.

وتحدث المقال عن المكاسب الاقتصادية التى حققتها مصر فى مختلف القطاعات فى السنوات الأربعة الأخيرة، سواء فى السياحة أو الطاقة أو التنمية الحضرية وغيرها، وخلص قائلا أن الحكومة المصرية تسير على المسار الصحيح من خلال إصلاحاته الاقتصادية لسد الثغرات الموجودة فى العديد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والضيافة والرعاية الصحية، وهذا يرحب بالاستثمارات الجديدة لمساعدة الطبى المتزايد، نظرا للزيادة السكانية التى تصل إلى 2.5 مليون سنويا، وبموقعها المتميز ومناخها الاستثمارى الجذاب، فإن مصر تكتب مستقبلها، وتضمن النجاح للجميع.