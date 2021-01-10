اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يناير 2021 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أنتربرنيور الشرق الأوسط تعدد مكاسب الاستثمار فى مصر

الأحد، 10 يناير 2021 05:32 م
أنتربرنيور الشرق الأوسط تعدد مكاسب الاستثمار فى مصر استثمارات نفطية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد مقال فى مجلة أنتربرنيور الشرق الأوسط، مكاسب الاستثمار فى مصر، وقال، إنه الاستثمار فى البلاد يفوز فيه الجميع، مصر والمستثمرين.

 وأوضح الكاتب الدكتور أحمد شلبى، أستاذ الزراعة والتنمية الحضرية فى جامعة القاهرة، أنه على الرغم من وباء كورونا ومواجهة الاقتصاديات العالمية حالة من عدم الاستقرار، وتلقى المستثمرين مشورة بالتراجع خطوة للوراء، إلا أن مصر وهى دولة نامية كانت قادرة على النماء.

فوفقا لوكالة بلومبرج، فأن مصر هى واحدة من أكثر 10 اقتصاديات نمو فى 2020، وواحدة من البلاد القليلة المتوقع أن تشهد نمو اقتصاديا إيجابيا فى عام 2020 -2021.

 كما أن صندوق النقد الدولى، خلص إلى أن مصر جاءت فى المرتبة الثانية من حيث أعلى معدل اقتصادى بنسبة 3.6%، وتنبأ أن مصر ستكون الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط لتحقيق النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى، لتصل الزيادة إلى أكثر من 5%.

وتحدث المقال عن المكاسب الاقتصادية التى حققتها مصر فى مختلف القطاعات فى السنوات الأربعة الأخيرة، سواء فى السياحة أو الطاقة أو التنمية الحضرية وغيرها، وخلص قائلا أن الحكومة المصرية تسير على المسار الصحيح من خلال إصلاحاته الاقتصادية لسد الثغرات الموجودة فى العديد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والضيافة والرعاية الصحية، وهذا يرحب بالاستثمارات الجديدة لمساعدة الطبى المتزايد، نظرا للزيادة السكانية التى تصل إلى 2.5 مليون سنويا، وبموقعها المتميز ومناخها الاستثمارى الجذاب، فإن مصر تكتب مستقبلها، وتضمن النجاح للجميع.


مصر

اقتصاد مصر

الاستثمار فى مصر

المستثمرين

أنتربرنيور

أنتربرنيور الشرق الأوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التمثيل التجارى المصرى يناقش أزمة المصانع المصرية مع هيئة الاستثمار الإثيوبية

الأحد، 10 يناير 2021 01:08 م

اعرف ضوابط الاستثمار بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقا للقانون

الأحد، 10 يناير 2021 10:05 ص

كيف أعلن مجلس النواب الحرب على شبح البطالة؟.. قانون الاستثمار حدد نسبة للعاملين الأجانب بالمشروعات.. تيسير إجراءات تراخيص المصانع يرفع معدلات التشغيل.. وتنمية المشروعات الصغيرة وعربات الطعام تحول العاطل لمستثمر

الأحد، 10 يناير 2021 12:00 ص

54% من القراء يتوقعون زيادة الاستثمارات الأجنبية مع ضمانات الحكومة للدعم

السبت، 09 يناير 2021 08:11 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة