أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم بسبب الشبورة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

ينشر "اليوم السابع" أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص على الطريق الإقليمى، حيث لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن المتوفين هم أحمد حمدان قطب 35 عاما، أحمد مسعود 26 عاما، عدى حماد 35 عاما، والمصابين هم فتحى عبد المقصود 41عاما، عقل عيد 30عاما، سعيد قنديل 50عاما، أحمد يحيى 26عاما، سيد جلال 34عاما، عبد المحسن عبد التواب 48عاما، وتم نقلهم بـ 10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص ونتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بسبب الشبورة المائية، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.