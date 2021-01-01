اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يناير 2021 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ووهان الصينية تحتفل بالعام الجديدة والانتصار علي كورونا

الجمعة، 01 يناير 2021 07:17 م
صور.. ووهان الصينية تحتفل بالعام الجديدة والانتصار علي كورونا احتفالات الصين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت مدينة ووهان الصينية بقدوم العام الجديد حيث نزلت حشود كبيرة إلى الشوارع  احتفالًا بحلول عام 2021، بالتزامن مع تحقيق انتصار في القضاء على فيروس كورونا الذى ظهر فى المدينة بين نهاية شهري يناير وبداية أبريل الماضي.
 
 
وفقًا للتقاليد المعتادة، تجمع المئات أمام مبنى جمارك هانكو القديم، أحد أكثر الأماكن شهرة في المدينة في ليلة رأس السنة. عندما وصلت ساعة المبنى القديمة إلى منتصف الليل، أطلق العديد من الناس بالونات في الهواء وهللوا وصرخوا "عام جديد سعيد".
 
وقالت يانغ وينكسوان، الطالب والسائح البالغ من العمر 20 عاماً، "أنا سعيدة للغاية. هذه هي المرة الأولى لي في ووهان. لكن (العد التنازلي) كان مذهلاً للغاية".
 
وأضافت يانغ: "آمل أن أتمكن من الحصول على درجة البكالوريوس بنجاح، وآمل أن أجد صديقًا لي".
 
احتفالات العام الجديدة في ووهان الصينية
احتفالات العام الجديدة في ووهان الصينية

الحشود في ووهان
الحشود في ووهان

تجمعات في ووهان الصينية
تجمعات في ووهان الصينية

سيدة ترتدى الكمامة وسط التجمع
سيدة ترتدى الكمامة وسط التجمع

طفل مشارك في الاحتفالات
طفل مشارك في الاحتفالات

 


مدينة ووهان

ووهان الصينية

كورونا في ووهان الصينية

كورونا في الصين

راس السنة

2021

احتفالات 2021

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة