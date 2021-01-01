صور.. ووهان الصينية تحتفل بالعام الجديدة والانتصار علي كورونا

وكالات

احتفلت مدينة ووهان الصينية بقدوم العام الجديد حيث نزلت حشود كبيرة إلى الشوارع احتفالًا بحلول عام 2021، بالتزامن مع تحقيق انتصار في القضاء على فيروس كورونا الذى ظهر فى المدينة بين نهاية شهري يناير وبداية أبريل الماضي.

وفقًا للتقاليد المعتادة، تجمع المئات أمام مبنى جمارك هانكو القديم، أحد أكثر الأماكن شهرة في المدينة في ليلة رأس السنة. عندما وصلت ساعة المبنى القديمة إلى منتصف الليل، أطلق العديد من الناس بالونات في الهواء وهللوا وصرخوا "عام جديد سعيد".

وقالت يانغ وينكسوان، الطالب والسائح البالغ من العمر 20 عاماً، "أنا سعيدة للغاية. هذه هي المرة الأولى لي في ووهان. لكن (العد التنازلي) كان مذهلاً للغاية".

وأضافت يانغ: "آمل أن أتمكن من الحصول على درجة البكالوريوس بنجاح، وآمل أن أجد صديقًا لي".