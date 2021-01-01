رئيسة المفوضية الأوروبية تحتفل بالعام الجديد 2021 مع الديوك والفراخ

كتب محمد تهامى زكى

احتفلت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بالعام الجديد 2021 مع الدجاج والديوك، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة لها من داخل الحظيرة وسط الطيور والدواجن، أتبعتها قائلة: "هذه هى التجمعات الاجتماعية الوحيدة المسموح بها الآن، أتمنى لكم أن يكون 2021 عاما رائعًا".





وكانت جائحة كورونا أثرت على كل مظاهر الحياة خلال عام 2020، وهزت الكثير من الثوابت وعادات اعتبرها ملايين حول العالم راسخة ولن تتغير بسهولة لكن كان للفيروس رأى آخر..





احتفالات رأس العام الجديد فى العالم أجمع ستكون فى صمت غالبًا، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة يصعب تحديدها خصوصا أن تاريخ هذا التقليد يعود إلى 2000 قبل الميلاد فى بلاد ما بين النهرين أى بلاد الرافدين "العراق حاليا".

على سبيل المثال لا الحصر لأول مرة تقرر الولايات المتحدة إلغاء تقليد الاحتفال برأس السنة للمرة الأولى منذ 114 عاما، بسبب فيروس كورونا المستجد، ولن يشهد ميدان "تايمز" فى مدينة نيويورك عام 2020، تجمع آلاف الجماهير عشية رأس السنة الميلاية.

ويعتبر احتفال ليلة رأس السنة الجديدة فى ميدان "تايمز" من بين أكبر الاحتفالات فى العالم، وعادة ما يجذب حوالى مليون شخص إلى شوارع وسط مانهاتن، مع تحقيقه لأكثر من مليار مشاهدة على شاشة التلفزيون.

لكن فى العام الجارى، سيتم تطويق الميدان من قبل شرطة نيويورك فى 31 ديسمبر، مع إقامة حدث افتراضي، وتدشين تطبيق ذكى يمنح المحتفلين فرصة مشاهدة العد التنازلى لبدء العام الجديد عن بُعد من منازلهم.