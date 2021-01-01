الكويت.. سوار إلكترونى للسجناء المعفى عنهم لأول مرة بالشرق الأوسط

كتب محمد جمال

أعلن المحامي العام الكويتى المستشار محمد الدعيج، استحداث النيابة العامة في الكويت، ولأول مرة بالشرق الأوسط، خاصية السوار الإلكترونى للسجناء المشمولين بعفو أميرى، وهو ما سيشكل نقلة نوعية مهمة في إعادة تأهيل السجناء.

وقال الدعيج - في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية اليوم الجمعة- إنه وفقا لآخر دراسة، فإن نسبة انتكاسة السجين وعودته للإجرام مع نظام السوار الإلكترونى، لا تتجاوز 23%، مقارنة بالنسبة المرتفعة مع نظام عقوبة الحبس فى السجن، وأضاف الدعيج قائلا،:"إن مشروع تنفيذ السوار سيكون جاهزا للعمل والتطبيق فى شهر مارس المقبل.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة (solution by stc) محمد نزار النصف، إن فكرة السوار ليست وليدة اللحظة، بل موجودة منذ فترة، بهدف إعطاء السجين فرصة أن يكون خارج السجن، مشيرا إلى أن الفكرة ستؤدى إلى تخفيض تكلفة المصروفات على الدولة، ممثلة في إطعام السجين وعلاجه وحراسته. وفيما يتعلق بإمكانية نزع السجين للسوار، أوضح النصف أن المراقبة تجري عبر شبكات الأقمار الاصطناعية، وشبكات الاتصالات الكويتية، لافتا الى أن أى حركة بالسوار، ستظهر لغرفة العمليات التي تراقب تحركات المُخلى سبيلهم بشكل مستمر.