اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 02:26 ص
خالد صلاح
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البرازيل تسجل أكثر من 1000 وفاة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالى

الجمعة، 01 يناير 2021 02:00 ص
البرازيل تسجل أكثر من 1000 وفاة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالى اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برازيليا (رويترز)

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قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 56773 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و1074 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه.

 

وهذا هو اليوم الثالث على التوالى الذين تسجل فيه البلاد أكثر من 1000 وفاة مع عودة الحالات للتزايد بها.

 

وسجلت البرازيل سبعة ملايين و675973 حالة منذ بدء ظهور الجائحة فى مارس آذار فى حين ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 194949 وفقا لبيانات الوزارة، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

 

 


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